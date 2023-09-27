Министр Умеров на фоне зернового кризиса поблагодарил Польшу за танки для Киева

Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне ухудшения отношений с Польшей из-за запрета на экспорт украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской минобороны Мариушем Блащаком.