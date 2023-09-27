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Министр Умеров на фоне зернового кризиса поблагодарил Польшу за танки для Киева

Министр Умеров на фоне зернового кризиса поблагодарил Польшу за танки для Киева

Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне ухудшения отношений с Польшей из-за запрета на экспорт украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской минобороны Мариушем Блащаком.

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