Министр Умеров на фоне зернового кризиса поблагодарил Польшу за танки для Киева

Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне ухудшения отношений с Польшей из-за запрета на экспорт украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской минобороны Мариушем Блащаком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии