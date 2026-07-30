Политика как он...
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Политика как она есть

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Полиция Таиланда освободила двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда освободила двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда освободила после допроса двух местных жителей, которых задержали по подозрению в пособничестве по делу об исчезновении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова.

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