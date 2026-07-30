Полиция Таиланда освободила двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда освободила после допроса двух местных жителей, которых задержали по подозрению в пособничестве по делу об исчезновении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова.
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