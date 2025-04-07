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Царьград

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Дональд Трамп готовится к ежегодному медосмотру в центре Уолтера Рида

Дональд Трамп готовится к ежегодному медосмотру в центре Уолтера Рида

Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о предстоящем ежегодном медицинском осмотре 11 апреля в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, подчеркивая, что чувствует себя прекрасно, но считает обследование необходимым.

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