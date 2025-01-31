Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель … .