Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель … .
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