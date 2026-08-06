Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет

Svetlana Kuzmina

Вадим Скоробогатов А ЕБН..разве не предал всех тех...кто его к власти и привёл...и за этого алкаша проголосовал???...И НИЧЕГО НЕТ НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ...(Эклезиаст)

И кто его вспоминает добрым словом? В истории он останется с клеймом предателя. Всё в жизни возвращается бумерангом.