Бывшие соратники президента США создают новое политическое движение Светлана Гомзикова На фото: бывший ведущий Fox News Такер Карлсон (Фото: Alex Brandon / AP/TASS) Материал комментируют: Александр Камкин Бывшие соратники Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив таким образом открытый вызов американскому лидеру.
Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Вадим Скоробогатов
А ЕБН..разве не предал всех тех...кто его к власти и привёл...и за этого алкаша проголосовал???...И НИЧЕГО НЕТ НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ...(Эклезиаст)
И кто его вспоминает добрым словом? В истории он останется с клеймом предателя. Всё в жизни возвращается бумерангом.
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1 м.
Роза ИксановаГабун
Вадим Скоробогатов
А ЕБН..разве не предал всех тех...кто его к власти и привёл...и за этого алкаша проголосовал???...И НИЧЕГО НЕТ НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ...(Эклезиаст)
а про горбатова забыли, предательство с него и началось, а ебн продолжил пропивать и продавать страну
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
Такер отрабатывает бабки. не важно чьи. посыпая дустом моСХ пипла, концентрируя внимание на президентах, как занавесом закрывая настоящих бенефициаров творящегося беЗпредела...
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1 м.
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