Харрис признала, что выступление Байдена на дебатах не было его «звездным часом»

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление главы государства Джо Байдена на прошедших 27 июня дебатах с республиканцем Дональдом Трампом не было «звездным часом» хозяина Белого дома.
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