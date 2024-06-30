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Харрис признала, что выступление Байдена на дебатах не было его «звездным часом»

Харрис признала, что выступление Байдена на дебатах не было его «звездным часом»

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление главы государства Джо Байдена на прошедших 27 июня дебатах с республиканцем Дональдом Трампом не было «звездным часом» хозяина Белого дома.

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