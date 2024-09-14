Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    получается - так к любви принуждают при американской гегемонии.«Они вставили мне...
  • Александр Маркитанов
    Каин Авелю тоже был братом. От родственников можно ждать подлянки.«Они вставили мне...
  • Svetlana Yamashkina
    не повезло сербам с лидером. Но сами выбирали - сами теперь пусть и разгребают..«Они вставили мне...

Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

Фото: © Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress20,1K прочтений 2 дня назад Откуда дроны противника долетели до Подмосковья? Мощная атака беспилотников ВСУ на регионы России и на Москву могла идти вовсе не с территории Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх