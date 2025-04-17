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Управляемая боба ISL IGB 50 для ударных БПЛА

Управляемая боба ISL IGB 50 для ударных БПЛА

Бомба IGB 50 в полётной конфигурацииБеспилотные летательные аппараты лёгкого и среднего класса, по понятным причинам, не могут использовать средства поражения, заимствованные у полноразмерной боевой авиации.

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