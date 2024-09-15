В областном центре открыли именную звезду кинорежиссера и драматурга Николая Лебедева

Мероприятие на аллее славы возле «Современника» состоялось в рамках традиционного смоленского фестиваля Звезда в честь российского кинорежиссера и кинодраматурга Николая Лебедева, ранее анонсированная организаторами XVII фестиваля «Золотой Феникс», появилась сегодня в Смоленске.
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