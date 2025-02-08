Вильфанд рассказал, чем опасна зима без снега

Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки, которые могут повлиять на ситуацию, их получится спрогнозировать в конце февраля.
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