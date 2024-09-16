Байден заявил, что не смог дозвониться до Трампа после покушения

Действующий президент США Джо Байден сообщил журналистам о своём телефонном звонке кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу после возможной попытки покушения на него, однако Трамп оказался недоступен.
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