Китайская Тайхэ Шэньси станет инвестором нового завода в Тюменской области Об этом заявил Ван Ихун, председатель правления китайской буровой компании, на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени.
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Китайская Тайхэ Шэньси станет инвестором нового завода в Тюменской области Об этом заявил Ван Ихун, председатель правления китайской буровой компании, на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени.
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