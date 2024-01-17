Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор

При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить молодежные вечеринки, потому что молодое поколение должно знать цену мирному небу над головой, сообщает правительство региона.
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