Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Понятия: "диаспора" и "организованная преступная группировка"- должны быть признаны идентичными. Только так!В Госдуме назвали...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    У депутатов глаза открылись?В Госдуме назвали...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Ублюдки, пусть валят в свои кишлаки к своим соотечественникам, если ненавидят русскихЗа нападения на п...

Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор

Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор

При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить молодежные вечеринки, потому что молодое поколение должно знать цену мирному небу над головой, сообщает правительство региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх