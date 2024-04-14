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Добрый Мир

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Что известно о российском аналоге МКС

Что известно о российском аналоге МКС

8 апреля 1,4K прочитали На строительство РОС планируется потратить около 600 млрд рублей. Новая станция будет рассчитана на 50 лет эксплуатации, первый сегмент планируют вывести на орбиту уже в 2027 году.

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