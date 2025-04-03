Всемирный день здоровья 2025: дата, как появился праздник, что важно знать

Каждый год в апреле в разных государствах отмечают Всемирный день здоровья. Это не просто дата из календаря ООН, а глобальное напоминание о том, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и ключ к активной, долгой и осмысленной жизни.
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