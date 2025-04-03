Infobox
Сайт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Infobox

1 подписчик

Всемирный день здоровья 2025: дата, как появился праздник, что важно знать

Каждый год в апреле в разных государствах отмечают Всемирный день здоровья. Это не просто дата из календаря ООН, а глобальное напоминание о том, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и ключ к активной, долгой и осмысленной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх