Новый флагманский внедорожник Toyota появился в продаже в России: названа цена

На российском рынке появился новый игрок в сегменте премиальных автомобилей: , роскошный кроссовер, который по рублевой цене оказался сопоставим с Rolls-Royce Cullinan – баснословные 63,5 млн рублей! Однако, стоит ли он своих денег?Toyota Century При сравнимой цене, , к сожалению, не может похвастаться таким же престижем и уровнем персонализации, как его британский конкурент.