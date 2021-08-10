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Мать виновата, что не родила отцу третьего ребёнка – он нашёл ту, что родила, и ушёл из семьи

Мать виновата, что не родила отцу третьего ребёнка – он нашёл ту, что родила, и ушёл из семьи

– …В молодости я была не против третьего ребенка, даже хотела его в какой-то момент! – рассказывает сорокашестилетняя Вера.

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Алла Щенева (Белоусова)
Я думаю, что детки сейчас стали борзые, всё им подай и принеси и непременно сейчас. Ну и папа козёл. Я ПОНИМАЮ ЧТО У НЕГО ДЕТИ МАЛЫЕ, НО И СТАРШИЕ ВСЁ-ТАКИ ЕГО ДЕТИ И ПОКА ОНИ УЧАТСЯ ОН ОБЯЗАН ИХ СОДЕРЖАТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ,КАК Я ПОНИМАЮ, ОН НЕ БЕДСТВУЕТ. ЭТО ДАЖЕ ПО ЗАКОНУ. ПУСТЬ НА АЛИМЕНТЫ ПОДАЁТ.
zhanna
Любовнитса была давно.Нашел повод чтобы уйти с семьи и остаться чистым перед детьми.Мусор.

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