Для бойцов СВО начнет действовать новый порядок выплат: подробности

С 3 декабря вступает в силу приказ Минобороны РФ, который регламентирует порядок назначения ежемесячных денежных компенсаций военнослужащим, получившим травмы, увечья или инвалидность в ходе выполнения задач.
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