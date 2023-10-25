Еще когда Алла П. удрала из России в Израиль, я сразу написал, что это не лучший выбор места для спокойной старости.
Пугачёва вообще что-ли географией и политикой не интересуется? О её очередном бегстве на Кипр
Комментарии
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Victor Makarov
да прекратите уже полоскать имя Пугачевой Уж она то заработала эти деньги в отличие от современных безголосых горе звездюлек😄
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3 час.
Natalija Osminina
Да причем тут её голос? К нему нет никаких претензий. Как и к деньгам, которые она получала за свои концерты. Я удивляюсь, как могли россияне столько лет не обращать внимания на её преступную деятельность, как агента глобалистов, задача которых была (и есть) в уничтожении России? Она выполняла важную задачу по развращению россиян через развращение эстрады. При этом она сама этого никогда не скрывала, давала интервью, как она, будучи сама нетрадиционной ориентации, крышевала всех пидоров эстрады, работая под руководством шведского гея Якоба Далин, который, собственно, и завербовал её. Её первое интервью было дано в 1999 году. И вы все 25 лет все это прекрасно принимали. А сейчас на фоне скандалов, все стали писать, что она "старуха", что у нее уже голоса нет, что Галкин её ин.агент. Вместо того, чтобы осознать своими мозгами, что по сравнению с её вражеской деятельностью против россиян более 25 лет, это все ерунда. Господи, какие же вы все идиоты.
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3 час.
Ольга С
Не надо уникальный берег засорять!
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55 мин.
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