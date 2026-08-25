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Газета.ру

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Премьер Дании Фредериксен пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее внешности

Премьер Дании Фредериксен пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее внешности

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожаловалась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получает множество сообщений, авторы которых критикуют ее внешность.

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