Власти Новороссийска продали под строительство частного дома земли лесного фонда

Власти Новороссийска продали под строительство частного дома земли лесного фондаАзово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки обнаружила удивительные метаморфозы с землей в живописном поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.