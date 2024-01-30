Власти Новороссийска продали под строительство частного дома земли лесного фонда

Власти Новороссийска продали под строительство частного дома земли лесного фондаАзово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки обнаружила удивительные метаморфозы с землей в живописном поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
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