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«Бавария» уверена, что Кепа хочет перейти в мюнхенский клуб из «Челси»

«Бавария» уверена, что Кепа хочет перейти в мюнхенский клуб из «Челси»

«Бавария» уверена, что Кепа Аррисабалага хочет перейти в мюнхенский клуб из «Челси». Немцы намерены арендовать вратаря с правом выкупа, но пока не договорились с «синими».

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