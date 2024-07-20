«Киев в шоке от прорыва ВС РФ сразу на 5 км, значение трудно переоценить»: Армия РФ перерезала очередную «дорогу жизни» ВСУ: Карта боевых действий на Украине, к утру 20 июля 2024 — Новости СВО, Карта СВО, Украина последние новости

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Комментарии
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Eduard
Нормальные украинцы с братьями воеватт не будут ни за какиа режимы,а просто сдадутся!
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12 час.
Юрий Кушнарев
где ты видел нормальных украинцев?
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11 час.

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