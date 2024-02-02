В Азовском море подростков унесло на льдине

В Ростовской области подростков на льдине унесло в Азовское море. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном главке МЧС России, инцидент произошел вечером 1 января в районе лодочной станции «Михайловская» в Таганрогском заливе.
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