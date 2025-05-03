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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в рамках которого обсуждались практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также другие актуальные вопросы.

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