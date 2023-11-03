Три рецепта диетического обалденного плова в мультиварке

Быстрые и вкусные рецепты плова в мультиварке. Плов с курицей и овощами: Ингредиенты: — 500 г куриного филе, нарезанного на кусочки — 2 стакана риса — 1 луковица, нарезанная полукольцами — 2 морковки, нарезанные палочками — 1 перец, нарезанный полукольцами — 3 столовые ложки масла — 4 стакана ….