Большинство в ЕП не поддержало идею не признавать итоги выборов в РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Flores Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны Евросоюза не признавать результаты выборов президента РФ, подписали лишь 29 из 705 депутатов, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.