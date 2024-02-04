Большинство в ЕП не поддержало идею не признавать итоги выборов в РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Flores Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны Евросоюза не признавать результаты выборов президента РФ, подписали лишь 29 из 705 депутатов, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.
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