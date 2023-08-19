Военкор Стешин возмущён мягким приговором угрожавшему убийством за Z-кепку в Крыму

Елена Смирнова дело в том, что он не имеет право вмешиваться, нужно переписывать законы, которые были нарисованы в 90-е годы, вот в этом и беда!

лина любимцева У меня такое же мнение!! ЗА ЧТО ПУТИН ЕГО ТАМ БЛАГОДАРИЛ и вручал награду? Только и "заслуга", что прожил 80 лет? За это награждают, оказывается? Остальное все, что он сделал" - НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ!!