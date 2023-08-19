Политнавигатор Известный военкор Дмитрий Стешин выразил возмущение мягким приговором, вынесенным накануне в Крыму экстремисту, который публично угрожал убийством работнику автозаправки за кепку с буквой Z.
Военкор Стешин возмущён мягким приговором угрожавшему убийством за Z-кепку в Крыму
Комментарии
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Елена Смирнова
дело в том, что он не имеет право вмешиваться, нужно переписывать законы, которые были нарисованы в 90-е годы, вот в этом и беда!
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19 час.
лина любимцева
У меня такое же мнение!! ЗА ЧТО ПУТИН ЕГО ТАМ БЛАГОДАРИЛ и вручал награду? Только и "заслуга", что прожил 80 лет? За это награждают, оказывается? Остальное все, что он сделал" - НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Так есть уже новые Законы, которые и нужно соблюдать. В частности, в отношении СВО.
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12 час.
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