Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Blac...

Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Black Myth: Wukong на The Game Awards 2024Baldur’s Gate 3 столкнулась с ревью-бомбингом в Steam от китайских пользователей после того, как Astro Bot получила награду “Игра года” на The Game Awards 2024.