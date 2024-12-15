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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Blac...

Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Blac...

Baldur's Gate 3 подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Black Myth: Wukong на The Game Awards 2024Baldur’s Gate 3 столкнулась с ревью-бомбингом в Steam от китайских пользователей после того, как Astro Bot получила награду “Игра года” на The Game Awards 2024.

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