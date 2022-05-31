Военное обозрение

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Глава Евросовета заявил о согласовании эмбарго на нефть из России, но оно будет «частичным»

Глава Евросовета заявил о согласовании эмбарго на нефть из России, но оно будет «частичным»

Евросоюз в течение длительного времени пытался согласовать эмбарго на российскую нефть. Категорически против выступала Венгрия, отмечая, что без нефти из РФ экономика страны просто-напросто испытает коллапс.

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