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U.S. Diesel Prices Hit All-Time High as Global Fuel Squeeze Deepens

The average U.S. diesel price hit a record high late on Thursday, exceeding the previous record from 2022, as the Middle East crisis tightened global fuel markets and sent prices soaring this summer.

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