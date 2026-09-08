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Царьград

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США готовят "зимний пакет" помощи Украине с обороной и ресурсами

США готовят "зимний пакет" помощи Украине с обороной и ресурсами

Журналист Валентин Богданов предположил, какими символами наполнен новый "зимний пакет" помощи США для Украины.

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