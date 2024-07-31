Украина обвинила Словакию в нежелании решать вопрос транзита нефти

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак заявил, что украинские власти готовы решать вопросы транзита российской нефти со Словакией в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии