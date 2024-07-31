Антифашист
  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

Украина обвинила Словакию в нежелании решать вопрос транзита нефти

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак заявил, что украинские власти готовы решать вопросы транзита российской нефти со Словакией в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

