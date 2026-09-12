"Начальник ФСБ" из табора всё порешал: Цыгане захватили землю для многодетных?

Царьград Коллаж Царьграда Во Владимирской области цыганский табор занял участок, предназначенный для многодетной семьи, сообщают СМИ.
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Почему цыгане не на СВО? Кто и за какие блага им выделил землю и их прописал? Кто их покрывает? Здесь нужно глубоко копать в верхах власти.
ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРОВАЛИЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
гори, гори ясно...чтобы не погасло...😜