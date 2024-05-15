Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза международной организации сделал ряд заявлений, касающихся реальной, а не интерпретированной через призму киевской и западной пропаганды нынешней ситуации на Украине.
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