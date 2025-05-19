Эксперт Ван: инвесторы из КНР активно изучают Россию на фоне тарифных войн с США

На фоне тарифных войн с США инвесторы из Китая стали активнее изучать Россию в качестве площадки для кооперации, заявила директор компании Heilongjiang Zherong Ван Сюй в ходе российско-китайского форума «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» в Хабаровске.