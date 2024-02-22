Внимание владельцам собак! Перечень костей, которые могут нанести вред здоровью питомца

Вы наверняка знаете, что собакам нельзя давать куриные кости, но какие ещё кости могут быть опасны для здоровья питомца?Многие знают, что своей собаке не стоит давать куриные кости, но что насчёт костей от других видов мяса? И если вы думаете, что собакам не рекомендуется давать кости вообще, то возможно, вы задумывались, почему зоомагазины и мясные лавки продают кости для собак.