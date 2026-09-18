В 28 городском избирательном округе Краснодара проходят выборы депутата в городскую Думу. Подошла сегодня на избирательном участке: мама дорогая, все партии явились на.
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