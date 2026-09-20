БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 20 сентября, главное: Туск озвучил катастрофические потери ВСУ, Орехов неуклонно становится российским

Сводки СВО, 20 сентября, главное: Туск озвучил катастрофические потери ВСУ, Орехов неуклонно становится российским

1669-й день спецоперации. Последние дни волчанского «котла», еще один прорыв «Центра» Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» установили контроль над н.

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