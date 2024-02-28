Некоторые категории ветеранов будут получать повышенные пособия

Ежемесячные выплаты и ежегодная помощь некоторым категориям ветеранов будут увеличены. Правительство готовит проект решения об увеличении социальных выплат ветеранам Второй мировой войны, участникам войны на Днестре, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и войны в Афганистане.