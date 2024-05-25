«Зениту» исполнилось 99 лет: «Верим, что вечером отпразднуем 6-е чемпионство кряду. Обещаем, что в следующем году продолжим писать историю золотыми буквами» 

25 мая петербургскому клубу исполнилось 99 лет. «В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми.
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