«Зениту» исполнилось 99 лет: «Верим, что вечером отпразднуем 6-е чемпионство кряду. Обещаем, что в следующем году продолжим писать историю золотыми буквами» 

25 мая петербургскому клубу исполнилось 99 лет. «В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми.