Два майора: Взрыв ж/ мостов нацистами. Как с диверсантами боролись в годы Великой Отечественной

Взрыв ж/ мостов нацистами. Как с диверсантами боролись в годы Великой ОтечественнойБолее 80 лет назад мосты также являлись стратегическими объектами, необходимыми для обеспечения передвижения войск, техники и снабжения.
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