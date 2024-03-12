В Германии бастуют медики и бортпроводники

Повышения заработной платы и улучшения условий труда вышли требовать немецкие медики. В стране после неудачных переговоров с властями прошла предупредительная забастовка сотрудников сферы здравоохранения.
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