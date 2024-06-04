Западу не нужна победа ни одной из сторон. Ему главное-максимально ослабить Россию. А кураинцы-это просто топливо для продолжения конфликта.

Дмитрий Гурин

"По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры." .................. "профессор" очень не внимательно видимо читал или слушал выступления ВВП. При проведении переговоров ВС России прекращать боевые действия не будут, просто по подлости западных лидеров.... так что как говорилось ранее, переговоры будут в одном формате : "безоговорочная капитуляция" на что запад не пойдет пока не почувствую горячий паяльник у соей пятой точки.