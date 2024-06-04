Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 443 подписчика

«Финальная фаза»: на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

«Финальная фаза»: на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Западу не нужна победа ни одной из сторон. Ему главное-максимально ослабить Россию. А кураинцы-это просто топливо для продолжения конфликта.
Ответить
14 час.
Дмитрий Гурин
&quot;По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры.&quot; .................. &quot;профессор&quot; очень не внимательно видимо читал или слушал выступления ВВП. При проведении переговоров ВС России прекращать боевые действия не будут, просто по подлости западных лидеров.... так что как говорилось ранее, переговоры будут в одном формате : &quot;безоговорочная капитуляция&quot; на что запад не пойдет пока не почувствую горячий паяльник у соей пятой точки.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх