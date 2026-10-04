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Талалаев назвал перспективный трансферный рынок для РПЛ: «Если мы успеваем перехватить игроков до поездки в Европу»

Талалаев назвал перспективный трансферный рынок для РПЛ: «Если мы успеваем перехватить игроков до поездки в Европу»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о том, где сейчас российские клубы могут искать оптимальное усиление по цене и качеству среди легионеров.

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