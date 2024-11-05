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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората забил «Реалу» после обреза Тчуамени. Фофана перехватил пас на половине поля мадридцев

«Реал» принимает итальянскую команду в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2, перерыв). Гости забили второй мяч после того, как полузащитник хозяев Тчуамени отдал неточный пас на своей половине поля – его перехватил Юссуф Фофана.

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