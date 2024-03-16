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Матиас Фаравели: за выборами президента РФ наблюдает весь мир

Матиас Фаравели: за выборами президента РФ наблюдает весь мир

Голосование на выборах президента России проходит открыто и честно, заявил помощник президента Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Матиас Фаравели, наблюдающий за выборами в Запорожской области.

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