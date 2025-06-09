Правила выдачи квартир ряду пенсионеров изменят в России

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Группа депутатов Госдумы предлагает с 2027 года гарантировать получение единой социальной выплаты на жилье в течение трех лет для вышедших на пенсию судебных приставов, сотрудников ФСИН, таможенной и пожарной служб.
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