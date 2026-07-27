Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

Газовый счётчик требуется не во всех домах и квартирах, где есть газовое оборудование. Если газ используется только для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается другим способом, собственник, как правило, вправе установить счётчик по своему желанию.
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