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Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

Газовый счётчик требуется не во всех домах и квартирах, где есть газовое оборудование. Если газ используется только для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается другим способом, собственник, как правило, вправе установить счётчик по своему желанию.

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