"Безубыточный бизнес для США". Китайцы оценили новый кредит Украине

После долгих плясок с бубном вокруг замороженных российских активов Запад наконец-то сделал ход. По данным агентства Reuters, 13 июня лидеры стран G7 достигли соглашения о предоставлении кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов США, полученных из замороженных с 2022 года суверенных активов России.