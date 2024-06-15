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"Безубыточный бизнес для США". Китайцы оценили новый кредит Украине

"Безубыточный бизнес для США". Китайцы оценили новый кредит Украине

После долгих плясок с бубном вокруг замороженных российских активов Запад наконец-то сделал ход. По данным агентства Reuters, 13 июня лидеры стран G7 достигли соглашения о предоставлении кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов США, полученных из замороженных с 2022 года суверенных активов России.

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Комментарии
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Андрей
Откуда помощь Украине в 50 миллиардов, если проценты от замороженных вкладов всего 3 миллиарда в год?
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12 час.

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